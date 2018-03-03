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25 jandarma personeline FETÖ gözaltısı

25 jandarma personeline FETÖ gözaltısı.18868
  • Giriş : 03.03.2018 / 17:10:00

FETÖ soruşturması kapsamında Bilecik'te operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Bilecik'te yürütülen operasyonlarda görevinden ihraç edilen 25 jandarma personeli gözaltına alındı.

Bilecik merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, görevinden ihraç edilenlerin de aralarında bulunduğu 25 jandarma personeli gözaltına alındı. Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin jandarma yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilecik ve bazı diğer illerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, daha önce görevinden ihraç edilenlerin de arasında bulunduğu 25 jandarma personeli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 25 şüpheli sorgularının ardından, adliyeye sevk edilecek.

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