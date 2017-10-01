25 saat sonra mucize kurtuluş
Elazığ’da kaybolan 2.5 yaşındaki Fırat, 25 saat sonra, evine 3 kilometre uzaklıkta kayaların arasında sıkışmış halde bulundu.
Dün sabah saatlerinde Aıcak İlçesi Üçocak Beldesi Habercik Mahallesi'nde bulunan evinin önünde oynarken kaybolan Fırat Yıldırım isimli 3 yaşındaki çocuğun bulunduğu bildirildi.
Evinin bulunduğu alandan 5 kilometre uzaklıkta bulunan kayalıklı bölgede kayaların arasına sıkışmış halde bulunan Fırat, jandarma,AFAD ve halkın yoğun aramaları sonucunda sabah saatlerinde bulundu.
Sağ olarak bulunan Fırat, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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