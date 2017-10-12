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25 subay için yakalama kararı!

25 subay için yakalama kararı!.18993
  • Giriş : 12.10.2017 / 11:02:00

FETÖ soruşturması kapsamında 13 ilde operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da kanlı darbeye girişen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 subay için yakalama kararı çıkarıldı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY’ye karşı yürüttülen çalışmaların devamı olarak askeri mahrem yapılanma içerisinde bulundukları tespit edilen toplam 25 subaya yönelik bugün sabah itibariyle; Mardin merkezli İstanbul, Ankara, Malatya, Burdur, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Adana, Bursa, Konya, İzmir, Kocaeli ve KKTC olmak üzere eşzamanlı operasyon planlaması yapıldığı belirtilerek, bu sabah itibarıyla gözaltına alınacak değişik rütbelerde 25 subay hakkında yakalama ve arama çalışmalarına başladığı ifade edildi.

TRT

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