25 yaşındaki adam, anne ve babasını vurdu!
Olay, bugün sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi 566'ncı Sokak’ta meydana geldi. Şizofreni hastası olduğu belirtilen ve bu nedenle zaman zaman hastanede tedavi gördüğü ifade edilen Akın Kalkan, uyanınca cinnet getirdi. Evredeki otomatik av tüfeğini alan Kalkan, duyma ve konuşma engelli olan babası Metin ve annesi Recebiye Kalkan’a birkaç kez ateş etti. Evden gelen silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, eve girdiklerinde Recebiye ve Metin Kalkan çiftini kanlar içinde buldu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Recebiye ve Metin Kalkan çiftinin yaşamını yitirdiğini saptadı.
Ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olan Akın Alkan gözaltına alınırken, çiftin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Üniversitesi Adli Tıp Fakültesi’ne götürüldü.
Akın Alkan’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
Hürriyet
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