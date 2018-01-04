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27 ilde FETÖ temizliği!

27 ilde FETÖ temizliği!.14171
  • Giriş : 04.01.2018 / 09:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında 27 ilde polis ekipleri harekete geçti.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Konya merkezli 27 ilde başlatılan operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, daha önce gözaltına alınan askerler ile örgütün askeri personele 'Mahrem imamlık' yapan kişilerin verdiği ifadeler sonucu 70 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

58'si muvazzaf 70 askerin 'FETÖ/PDY örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunmak, hizmet yüklenmek ve kadrolamşak' suçlarından gözaltına alınması için bugün Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

TRT

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