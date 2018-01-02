27 kişi öldü! Hamaney'den açıklama!
İran'da zam ve hayat pahalılığı nedeniyle halkın sokaklara döküldüğü protestolarla ilgili İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'den açıklama geldi. Hamaney, İran'ın yabancı düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını söyledi.
İran'da dün gece gösterilerde 9 kişi daha öldü. Ülkede düzenlenen gösterilerde toplamda ölü sayısı 27'ye çıktı.
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, gösterilere ilişkin ilk açıklamasını yaptı. İran lideri, İran'ın düşmanlarının ülkede karışıklık çıkardığını söyledi.
Hamaney, son olaylar hakkında 'doğru zamanda' ulusa sesleneceğini ifade etti.
Hamaney'den sonra ülkedeki en yetkili isim İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani gösterilere ilişkin yaptığı açıklamada, İran'da her eylemcinin yurt dışından emir almadığını belirtti ve "Bir grup insan da fikirlerini ve sorunlarını aktarmak için sokağa çıktı" diye konuştu. Ancak Hamaney, açıklamasında Ruhani'nin kullandığı ılımlı dilin dışına çıktı. Hamaney'in açıklamasının ülke çapında yaratacağı etki merak ediliyor.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
İran'dan eylemcilere sert uyarı!
Tahran Devrim Mahkemesi Başkanı Abadi, çıkan olaylarla ilgili konuştu.
Kim: Buton masamda, menzil ABD'ye dönük
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha dünyaya meydan okudu.
Papa: 2017 savaşlar ve yalanlarla bozuldu
Papa Francis, 2017 yılı ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
ABD suikaste izin verdi
Amerika Birleşik Devletleri, İranlı komutan Süleymani ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.
Asgari ücrete yüzde 40 zam!
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, asgari ücret ile ilgili kararını verdi.
Putin: Vakit hataları afferme vaktidir!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2018 ile ilgili mesaj yayımladı.