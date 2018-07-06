271 askere FETÖ gözaltısı!
15 Temmuz'da ülkeyi kana bulayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın askeri kanadına yönelik 48 ilde yapılan operasyonlarda 271 asker gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği operasyonda gözaltı kararı verilen şüphelilerin büyük bölümünün muvazzaf askerler olduğu belirtildi. Şüpheliler arasında bir de emekli general ve bir bölümü muvazzaf 10 Albay bulunduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli 48 ilde aynı anda yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerindeki dijital delillere el konuldu.
HÜRRİYET
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