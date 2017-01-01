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3-4 kişi acımadan taradı!

3-4 kişi acımadan taradı!.16961
  • Giriş : 01.01.2017 / 09:04:00

Reina'daki görgü tanıklarının ifadeleri kan donduruyor. İfadelere göre saldırgan birden fazlaydı.

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Beşiktaş'ın Ortaköy semtindeki eğlence mekanı kan gölüne döndü. Saldırıdan sağ kurtulan vatandaşlar, eğlencenin ortasına dalan teröristlerin kiç kimseye acımadan saldırdığını kaydetti.

Hürriyet'te yayınlanan habere göre Şişli Hamidiye Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne yaralı bir arkadaşını getiren gece kulübü çalışanı terör saldırı anını anlattı. Kulüpte garson olarak çalışan kişi, "Arkadaşımı getirdim. Panikle attık kendimizi biryere. İki kişilermiş. Birini gördük ama" dedi. "Patlama oldu mu? sorusuna , "Patlama olmadı sadece taradılar. İçeride çok yaralı var. Mekanda 500- 600 kişi vardı. tam olarak bilmiyorum" dedi.

Hastaneye getirilen bir başka yaralı da, "Herkesi taradılar. 3-4 kişi taramalarla taradı. Sağ olan herkesin kafasına sıktılar içeride" diye konuştu.

Saldırı sırasında gece kulubünde bulunan bir başka kadın tanık da da hastane önünde olay anını gözyaşları içinde anlattı: "Saate en son baktığımda 01.30 sıralarıydı. Ayıldığımda annemi aradım. 'Bizi vurdular, eşim öldü' dedim. Hiç konuşmuyordu. Sonra özel Harekat polisleri girdi içeri. O sırada telefon açıyorum çünkü yapacak hiçbir şey yok. Allahıma sığındım. İnsanlar üstümüze basarak geçtiler. O barut kokusunu hala alıyorum. Polis geldi 'Elinizi başınızın üstüne koyun teslim olun' dedi. Biz yerden kalkamadık polisler sağolsun bizi yerden kaldırdı. Üst kata çıkıp oradan çıktık. Denize atlayanlar olmuş. Hergün televizyonda izliyoruz biz bunları ama başına gelince gerçekten çok kötü bir şeymiş. Nasıl yaşayacağız biz bu ülkede? Bombalar patlayacak, silahlar patlayacak" dedi. "Eşinizden haber aldınız mı?" sorusuna ise görgü tanığı kadın, "Röntgene götürmüşler. Konuşuyormuş" diye konuştu.

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