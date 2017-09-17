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3.5 milyon sürücü için yeni dönem!

3.5 milyon sürücü için yeni dönem!.34847
  • Giriş : 17.09.2017 / 16:29:00

Trafik kazalarını azaltan sistem, Türkiye'de zorunlu hale getirilecek.

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Türkiye'de yaşanan trafik kazalarının sayısını en aza indirmek için 3.5 milyon sürücü için zorunlu olacak yeni bir sistem geliyor.

Geçen hafta Ankara'da düzenlenen 'Trafik Güvenliği ve Karayolu Yolcu Taşımacılığı Çalıştayı'nda trafik kazalarını yüzde 70 oranında önleyen 'Akıllı sürücü uyarı sistemleri' masaya yatırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın gündemine aldığı sistem, çalıştayın sonuç bildirgesinde de yer alacak.

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, sistemin Avrupa ve Amerika'da kullanıldığını, kazaları ciddi oranda önlediğini söyledi.

Sistemin sinyal vermeden şerit değiştirme, uyuklama, aşırı hız, öndeki araca fazla yaklaşma gibi durumlarda sürücüyü uyardığını aktaran Yıldırım, "Bu sistemin Türkiye'de, ilk etapta ticari araçlarda özellikle de toplu taşıma araçlarında kullanılmasını önerdik. Bakanlık konuya sıcak yaklaştı. Eğer sistemin kullanımı kanunen zorunlu hale gelirse 3.5 milyon ticari araç bu sistemi takacak" dedi.

Sistemin bir araca maliyetinin 3 bin TL olduğunu aktaran Yıldırım, bunun finansmanı için sigorta şirketleri ile görüşme halinde olduklarını ifade etti. Yıldırım, "Sigorta şirketleri zorunlu sigorta primlerini artırarak trafik kazalarının önüne geçemez. Trafik kazalarının önüne geçecek bir sistem gerekiyor. Biz durumu sigorta şirketlerine anlattık. Maliyetleri ölçüyorlar" diye konuştu.

SİSTEMİ TAKANA SİGORTA İNDİRİMİ

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Mehmet Akif Eroğlu da sigortacılık sektörünün akıllı sürücü uyarı sistemlerine sıcak yaklaştığını ancak bunun finansmanını sigorta şirketlerinin karşılamasının mümkün olamayacağını söyledi.

Eroğlu, "Bizim maliyeti karşılamamız mümkün değil ancak bu sistemi aracına takan müşterilerimize trafik sigorta priminde indirim sunacağız" dedi.

Hürriyet

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