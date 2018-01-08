3 akademisyene yakalama kararı!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davası kapsamında tahliye edilen ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen hafta 8'i tutuklu 88 sanığın yargılandığı davada Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Doç. Dr. Servet Demir ve Yrd. Doç. Dr. Murat Bağlıbel'in tahliye kararına itiraz etti.
Verilen tahliye kararının dosya adaletine ve eşitlik ilkesine uygun olmadığını kaydeden Aksoy, haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock ve Bank Asya hesapları gibi deliller bulunan sanıkların halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, söz konusu akademisyenler için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
Bir üst mahkeme olan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek, sanıklar hakkında atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Ünlü oyuncu gözaltına alındı!
Ünlü oyuncu Feyza Civelek, 'Polise mukavemet' suçundan gözaltına alındı.
Tokat'ta FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltında
AYM'den müftülere nikah yetkisi kararı
Anayasa Mahkemesi, müftülere verilen nikah yetkisi ile ilgili kararını verdi.
Erdoğan istedi, 3 kat tıraşlandı
Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin karşısına yapılmak istenen çok katlı rezidanslar, güvenlik ve estetik
'100 bin liraya yavru aslan satılıyor' iddiası!
Evcil hayvan satışı yapan Murat Ergün’ün, yurt dışından vahşi hayvan getirip sattığı öne sürüldü.
Tokat'ta iki deprem! Halk paniğe kapıldı!
Tokat'ın Erbaa İlçesi'nde iki dakika arayla deprem meydana geldi.