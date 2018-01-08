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3 akademisyene yakalama kararı!

3 akademisyene yakalama kararı!.14171
  • Giriş : 08.01.2018 / 12:28:00
  • Güncelleme : 08.01.2018 / 12:24:33

FETÖ soruşturması kapsamında 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması davası kapsamında tahliye edilen ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen 3 akademisyen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin geçen hafta 8'i tutuklu 88 sanığın yargılandığı davada Prof. Dr. Selahattin Bekmez, Doç. Dr. Servet Demir ve Yrd. Doç. Dr. Murat Bağlıbel'in tahliye kararına itiraz etti.

Verilen tahliye kararının dosya adaletine ve eşitlik ilkesine uygun olmadığını kaydeden Aksoy, haklarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock ve Bank Asya hesapları gibi deliller bulunan sanıkların halen tutuklu olduğunu hatırlatarak, söz konusu akademisyenler için de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Bir üst mahkeme olan 8. Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek, sanıklar hakkında atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu dikkate alarak yakalama emri çıkarılmasına hükmetti.

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