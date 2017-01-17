3. Ana Jet Komutanlığı'nda baskın!
15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Törer Örgütü ile bağlantılı olarak devletin kademlerine sızan örgüt üyeleri tek tek temizleniyor.
Konya 3. Ana Jet Komutanlığına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda görev başında oldukları belirtilen 6 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.
Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu Sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.
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