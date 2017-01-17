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3. Ana Jet Komutanlığı'nda baskın!

3. Ana Jet Komutanlığı'nda baskın!.17130
  • Giriş : 17.01.2017 / 11:16:00
  • Güncelleme : 17.01.2017 / 11:19:22

FETÖ soruşturması kapsamında Konya 3. Ana Jet Komutanlığı'nda operasyon düzenlendi.

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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Törer Örgütü ile bağlantılı olarak devletin kademlerine sızan örgüt üyeleri tek tek temizleniyor.

Konya 3. Ana Jet Komutanlığına yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda görev başında oldukları belirtilen 6 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Örgütle bağlantısı olduğu tespit edilen subay ve astsubayların bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Polis, bu Sabah 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’na girerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı. 1 şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor. Operasyon kapsamında şüphelilerin hava üssündeki odalarında da aramaların devam ettiği belirtildi. Şüpheliler Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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