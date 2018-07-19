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3 askeri hakim ihraç edildi

3 askeri hakim ihraç edildi.20143
  • Giriş : 19.07.2018 / 08:42:00

3 askeri hakim, Olağanüstü Hal Komisyonu kararı ile ihraç edildi.

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Sepet Beşik

3 askeri hakim, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle Milli Savunma Bakanlığı Askeri Hakimler Olağanüstü Hal Komisyonu kararı ile ihraç edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararına göre, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonunca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli HV. HAK. BNB. Bayram Ayazama ile HV. HAK. BNB. Özkan Doğdu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli HAK. TĞM. Mehmet Öztürün’ün FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilerek 6749 sayılı Kanun’un 3.(1). maddesi gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

Kararda Komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği bildirildi.

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