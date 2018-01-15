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'3 Büyükler'de FETÖ avı başladı

'3 Büyükler'de FETÖ avı başladı.17626
  • Giriş : 15.01.2018 / 09:38:00

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması, spora da bulaşmış.

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Büyüyen Beşik

15 Temmuz'da ülkeye cehennemi yaşatan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Futbol ayağına operasyon. Eski futbolcu Uğur Boral'ın ifadesi doğrultusunda bazı oyuncularla ilgili soruşturma başlatıldı.

17-25 Aralık sürecindee örgütün talimatı üzerine, FETÖ'nün kapatılan kurumlarından Bank Asya'ya 950 bin lira para yatırdığı belirlenen eski futbolcular Uğur Boral ile Zafer Biryol gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmuşlardı.

Hürriyet gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre Boral'ın ifadesinde, 2003 yılında Gençlerbirliği'nden oynadığı dönemde FETÖ/PDY ile tanıştığını ve düzenlenen çeşitli sohbet toplantılarına katıldığını söylediği belirtildi.

Boral'ın, o dönemde yapılan çok sayıda sohbete katılan futbolcuların ismi savcılığa tek tek verdiği öğrenildi.

Boral'ın itiraflarında önemli futbolcuların adının geçtiği öne sürülürken bunlardan bazılarının halen Süper Lig'de üç büyük kulüpte top koşturduğu belirlendi.

Futbolcular dışında Süper Lig'de takım çalıştıran bazı teknik direktör ve menajerlerin isimlerinin de ifadelerde geçtiği öğrenildi. Ayrıca ismi geçen futbolcu, teknik direktör ve menajerlerin ByLock kullandıkları iddia edildi.

İfadeler sonrası soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki günlerde bu kişileri ifadeye çağırması ya da gözaltına alması bekleniyor.

NTV

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