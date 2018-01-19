Facebook Twitter Rss

İşte 3 büyüklerin kupada rakipleri

İşte 3 büyüklerin kupada rakipleri.17626
  • Giriş : 19.01.2018 / 15:51:00
  • Güncelleme : 19.01.2018 / 16:31:24

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupadaki rakipleri belli oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupadaki rakipleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri şöyle:

Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
Atiker Konyaspor - Galatasaray
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrekfinal ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarıfinal ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.

HÜRRİYET

Fenerabahçe'de Van Persie dönemi bitti

Galatasaraylılar, Arda Turan'ı defterden sildi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Rus askeri Afrin'den çekiliyor

Rus askeri Afrin'den çekiliyor

Türkiye'nin olası harekatı öncesi Rus askeri Afrin'den çekiliyor.

TSK, Afrin'de PYD'yi vurdu

TSK, Afrin'de PYD'yi vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'yi vurdu.

 

Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Rusya: Türkiye'nin onayını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov'dan açıklama geldi.

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz

Suriye: Türk uçaklarını düşürürüz

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

 

İsrail'den şok Kudüs açıklaması

İsrail'den şok Kudüs açıklaması

Netanyahu'dan bölgede gerilimi artıracak bir açıklama geldi.

MGK bugün toplanıyor

MGK bugün toplanıyor

Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını bugün gerçekleştiriyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya