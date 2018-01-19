İşte 3 büyüklerin kupada rakipleri
Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılan kura ile Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kupadaki rakipleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final eşleşmeleri şöyle:
Teleset Mobilya Akhisarspor - Kayserispor
Atiker Konyaspor - Galatasaray
Beşiktaş - Gençlerbirliği
Akın Çorap Giresunspor - Fenerbahçe
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrekfinal ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarıfinal ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.
HÜRRİYET
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