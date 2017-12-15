3 büyüklerin rakipleri belli oluyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor. Son 16 tur eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
pada son 16 turuna çıkan takımlar belli oldu. ZiraatTürkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna çıkan takımlar belli oldu.Kupanın 5. turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekim Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.
Türkiye Kupası 5.Tur toplu sonuçlar
1. Maçlar
28/11/17 Kars 36 Spor 1 - 2 Gençlerbirliği
28/11/17 Beşiktaş 9 - 0 Manisaspor
28/11/17 Ankara Demirspor 0 - 3 Akhisarspor
28/11/17 Osmanlıspor FK 3 - 1 Yeni Malatyaspor
28/11/17 Galatasaray 5 - 1 Sivas Belediyespor
29/11/17 Batman Petrolspor 0 - 3 Atiker Konyaspor
29/11/17 Kasımpaşa 1 - 3 Boluspor
29/11/17 Sivasspor 2 - 1 Bucaspor
29/11/17 Kardemir Karabükspor 2 - 1 İstanbulspor
29/11/17 Adanaspor 0 - 2 Bursaspor
29/11/17 Fenerbahçe 6 - 0 Adana Demirspor
30/11/17 Orhangazi Belediyespor 0 - 3 Antalyaspor
30/11/17 Giresunspor 4 - 2 Alanyaspor
30/11/17 Kahramanmaraşspor 1 - 3 Medipol Başakşehir
30/11/17 BB Erzurumspor 0 - 4 Trabzonspor
30/11/17 Kayserispor 3 - 2 Eyüpspor
2. Maçlar
12/12/17 Antalyaspor 2 - 3 Orhangazi Belediyespor
12/12/17 Bursaspor 2 - 0 Adanaspor
12/12/17 Boluspor 4 - 1 Kasımpaşa
12/12/17 Trabzonspor 5 - 1 BB Erzurumspor
12/12/17 Sivas Belediyespor 2 - 1 Galatasaray
12/12/17 Manisaspor 1 - 1 Beşiktaş
13/12/17 Gençlerbirliği 2 - 1 Kars 36 Spor
13/12/17 Akhisarspor 1 - 1 Ankara Demirspor
13/12/17 Bucaspor 1 - 0 Sivasspor
13/12/17 Yeni Malatyaspor 1 - 1 Osmanlıspor FK
13/12/17 Alanyaspor 2 - 2 Giresunspor
13/12/17 Adana Demirspor 1 - 4 Fenerbahçe
14/12/17 Eyüpspor 0 - 2 Kayserispor
14/12/17 İstanbulspor 1 - 0 Kardemir Karabükspor
14/12/17 Atiker Konyaspor 2 - 0 Batman Petrolspor
14/12/17 Medipol Başakşehir 1 - 0 Kahramanmaraşspor
HÜRRİYET
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