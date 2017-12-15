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3 büyüklerin rakipleri belli oluyor

3 büyüklerin rakipleri belli oluyor.17626
  • Giriş : 15.12.2017 / 15:06:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 büyüklerin rakipleri belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor. Son 16 tur eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

pada son 16 turuna çıkan takımlar belli oldu. ZiraatTürkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turuna çıkan takımlar belli oldu.Kupanın 5. turunda rakiplerine üstünlük sağlayan Antalyaspor, Bursaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir son 16 turuna yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekim Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimi A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.


Türkiye Kupası 5.Tur toplu sonuçlar

1. Maçlar
28/11/17     Kars 36 Spor 1 - 2 Gençlerbirliği 
28/11/17     Beşiktaş 9 - 0 Manisaspor 
28/11/17     Ankara Demirspor 0 - 3 Akhisarspor 
28/11/17     Osmanlıspor FK 3 - 1 Yeni Malatyaspor 
28/11/17     Galatasaray 5 - 1 Sivas Belediyespor 
29/11/17     Batman Petrolspor 0 - 3 Atiker Konyaspor 
29/11/17     Kasımpaşa 1 - 3 Boluspor 
29/11/17     Sivasspor 2 - 1 Bucaspor 
29/11/17     Kardemir Karabükspor 2 - 1 İstanbulspor 
29/11/17     Adanaspor 0 - 2 Bursaspor 
29/11/17     Fenerbahçe 6 - 0 Adana Demirspor
30/11/17     Orhangazi Belediyespor 0 - 3 Antalyaspor 
30/11/17     Giresunspor 4 - 2 Alanyaspor 
30/11/17     Kahramanmaraşspor 1 - 3 Medipol Başakşehir 
30/11/17     BB Erzurumspor 0 - 4 Trabzonspor 
30/11/17     Kayserispor 3 - 2 Eyüpspor 

2. Maçlar

12/12/17     Antalyaspor 2 - 3 Orhangazi Belediyespor 
12/12/17     Bursaspor 2 - 0 Adanaspor 
12/12/17     Boluspor 4 - 1 Kasımpaşa 
12/12/17     Trabzonspor 5 - 1 BB Erzurumspor
12/12/17    Sivas Belediyespor 2 - 1 Galatasaray 
12/12/17     Manisaspor 1 - 1 Beşiktaş 
13/12/17     Gençlerbirliği 2 - 1 Kars 36 Spor 
13/12/17     Akhisarspor 1 - 1 Ankara Demirspor 
13/12/17     Bucaspor 1 - 0 Sivasspor 
13/12/17     Yeni Malatyaspor 1 - 1 Osmanlıspor FK
13/12/17     Alanyaspor 2 - 2 Giresunspor 
13/12/17     Adana Demirspor 1 - 4 Fenerbahçe 
14/12/17     Eyüpspor 0 - 2 Kayserispor 
14/12/17     İstanbulspor 1 - 0 Kardemir Karabükspor 
14/12/17     Atiker Konyaspor 2 - 0 Batman Petrolspor 
14/12/17     Medipol Başakşehir 1 - 0 Kahramanmaraşspor

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