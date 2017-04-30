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3 büyükşehirde aynı anda operasyon yapıldı!

3 büyükşehirde aynı anda operasyon yapıldı!.22012
  • Giriş : 30.04.2017 / 10:23:00

Emniyet ekipleri tarafından sabah erken saatlerde 3 büyükşehirde operasyon yapıldı.

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Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu açıklandı. Operasyon hakkında hiç bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri kent genelindeki bir çok adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Fatih Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 03.30 sıralarında konvoy halinde hareket eden polis ekipleri  kent genelindeki birçok adrese terör operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda polis ekipleri, Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi,103/3 sokakta bulunan 4 katlı bir binanın 3 katındaki daireye baskın yaptı. Dairede aramalar sürerken, özel harekat polisleri de dışarıda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri, Esenler, Kazım Karabekir Mahallesi 1045 sokak üzerindeki, 5 katlı apartmanın giriş katındaki bir daireye ve Maltepe Gülsuyu Mahallesi Deva sokakta bulunan bir binaya da baskın düzenledi. Operasyon hakkında bilgi verilmezken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.

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