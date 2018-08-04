3 FETÖ'cü sınırda yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantısı bulunan ve sınırdan kaçak yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
"Hudut kartalları" olarak anılan 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgeden Yunanistan'a kaçma girişiminde olan bir grubu tespit etti.
Yakalanan gruptakilerin Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile polislikten ihraç edilen Ramazan S. (33), Bahtiyar Ş. (27) ve Burhan S. (32) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan FETÖ şüphelilerinin işlemleri sürüyor.
NTV
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