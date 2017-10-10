3 futbolcu Fethullah Gülen ile aynı karede!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında tutuklanan A.Y'nin bilgisayarından çıkan fotoğraf şoke etti. Fotoğrafta Arif Erdem, Cihan Haspolatlı ve Orhan Ak'ın Gülen'le samimiyeti dikkat çekti.
İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan A.Y'nin bilgisayarında, bazı eski Galatasaraylı futbolcuların örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafı bulundu.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından hakkında tutuklama kararı verilen A.Y'nin ikametinde yapılan aramada çok sayıda dijital metaryal ve bazı fotoğraflar bulundu.
Ele geçirilen dijital metaryallerde, suç niteliği taşıyan FETÖ'nün örgütsel faaliyetlerinin anlatıldığı sunumların yanı sıra eski Galatasaraylı futbolcular firari sanık Arif Erdem ile Orhan Ak ve Cihan Haspolatlı'nın Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile fotoğrafı da yer aldı.
Terör örgütü elebaşının yaşadığı malikanenin bir odasında çekilen fotoğrafta, Gülen'in yanında Haspolatlı ve Ak'ın bir kanepede oturduğu, Erdem ve diğer kişilerin ise Gülen'in ayağının önünde diz çökerek poz verdikleri görüldü.
Örgüt elebaşının halıfleksle kaplı odada ayakkabılı, Ak ve Haspolatlı'nın gömlekli olduğu görülen fotoğrafta, Erdem'in üzerindeki pardesünün ise Gülen'in daha önce giydiği pardesüyle benzerliği dikkat çekti.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Beşiktaş Kulübü, Sergen'i transfer etti!
Beşiktaş Kulübü, oyuncu Sergen Yalçın'ı transfer ettiğini açıkladı.
Galatasaray'dan Hakan Balta açıklaması!
Galatasaray Kulübü'nden golcü oyuncu Hakan Balta ile ilgili açıklama geldi.
Tudor'dan yönetime: O isim mutlaka alımalı!
Teknik adam Tudor, Asamoah'ı mutlaka takımda görmek istediğini vurguladı.
A Milliler, Finlandiye ile 2-2 berabere kaldı
A Milli Takım, deplasmanda karşı karşıya geldiği Finlandiya ile 2-2 berabere kaldı.
Vize krizi spor da vurdu! Giriş yapamayacaklar!
Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki gerilim sporu da vurdu.