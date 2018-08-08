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3. Havalimanı için açıklama!

3. Havalimanı için açıklama!.34839
  • Giriş : 08.08.2018 / 15:17:00

Ulaştırma Bakanı, üçüncü havalimanı ile ilgili açıklama yaptı.

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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, üçüncü havalimanı ile ilgili yaptığı açıklamada 114 uçağın aynı anda terminale yaklaşabileceği, 29 Ekim'de açılacak faz 1'de 90 milyon yolcu, tümü açıldığında ise 200 milyon yolcu kapasiteli olacağını açıkladı.

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