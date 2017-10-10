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3 HDP'li ile ilgili kovuşturma ertelendi!

3 HDP'li ile ilgili kovuşturma ertelendi!.12829
  • Giriş : 10.10.2017 / 17:42:00

Mahkeme, 3 Halkların Demokratik Partili isim için karar verildi.

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Sepet Beşik

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Pervin Buldan ve vekilliği düşürülen Nursel Aydoğan davasında kovuşturmanın ertelenmesine karar verildi.

TRT

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