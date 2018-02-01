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3 ilde ByLock operasyonu: 20 kişi yakalandı

3 ilde ByLock operasyonu: 20 kişi yakalandı.10966
  • Giriş : 01.02.2018 / 12:44:00

FETÖ soruşturması kapsamında 3 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütün iletişim sistemi olan ByLock'u kullandığı iddia edilen 20 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında  Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Ankara ve  İzmir'de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit  edilen ve gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliye yönelik operasyon yaptı.

Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20  şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam  ediyor.

TRT

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