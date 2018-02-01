3 ilde ByLock operasyonu: 20 kişi yakalandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütün iletişim sistemi olan ByLock'u kullandığı iddia edilen 20 kişi yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Ankara ve İzmir'de örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliye yönelik operasyon yaptı.
Daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
TRT
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