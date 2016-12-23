Facebook Twitter Rss

3 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

3 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı.14171
  • Giriş : 23.12.2016 / 09:39:00

FETÖ soruşturması kapsamında Trabzon merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polisin yürüttüğü başarılı operasyonlar tam gaz devam ediyor.

Trabzon merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar İle Mücadele Şubesinin (KOM) yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonları kapsamın da Trabzon dahil Malatya, Manisa ve Ankara'da 8 kişi gözaltına alınarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.  Of ilçe yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 2. dalganın gerçekleştiği ve toplamda 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Pervin Buldan ifade verdi

Türkiye'nin Suriye'de 3 hedefi var

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul'da DAEŞ operasyonu!

İstanbul'da DAEŞ operasyonu!

İstanbul'da yuvalanan terör örgütü DAEŞ üyelerine operasyon düzenlendi.

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin Nusaybin'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

 

Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!

Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada medyada çıkan haberlere yalanlama geldi.

Saldırganın cenazesi ortada kaldı

Saldırganın cenazesi ortada kaldı

Rusya Büyükelçisi'ni öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın cesedini hiç kimse almak istemedi.

 

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı eğlenceli dakikalara neden oldu.

Şok! Feribottan düşen yolcu kurtarıldı!

Şok! Feribottan düşen yolcu kurtarıldı!

Feribottan denize düşen yabancı uyruklu A.A.M kurtarıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya