3 ilde FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında 3 ilde düzenlenen operasyonlarda ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması 'ByLock' kullandıkları saptanan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Malatya merkezli, Isparta ve Sinop'ta belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ekipler, yaptığı aramada örgütsel materyal ele geçirdiği T.K., H.K., Y.K. ve D.A.'yı gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Soruşturma kapsamında adresinde bulunamayan 2 şüphelinin de yakalaması için çalışma başlatıldı.
TRT
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