3 ilde FETÖ operasyonu: 8 avukat gözaltında
15 Temmuz'u kana bulayarak darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik polisin başarılı operasyonları devam ediyor. 3 ilde yapılan operasyonlarda 8 avukat gözaltına alındı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Manisa, İzmir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 avukat gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
TRT
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