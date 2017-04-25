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3 ilde FETÖ operasyonu: 8 avukat gözaltında

3 ilde FETÖ operasyonu: 8 avukat gözaltında.18868
  • Giriş : 25.04.2017 / 11:50:00
  • Güncelleme : 25.04.2017 / 11:46:19

FETÖ soruşturması kapsamında Manisa merkezli 3 ilde operasyon başlatıldı.

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15 Temmuz'u kana bulayarak darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyelerine yönelik polisin başarılı operasyonları devam ediyor. 3 ilde yapılan operasyonlarda 8 avukat gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin Manisa'daki avukat yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Manisa, İzmir ve Ankara'da eşzamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 avukat gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolü ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TRT

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