3 kente kar yağdı!
Kış erken geldi. Ordu, Kars ve Ardahan'ın 3 kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yaz ayını yaylalarda geçirenler de havanın soğuması ve ilk karın düşmesiyle dönüş hazırlıklarına başladı.
Ardahan’ın Posof ilçesinde de yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı. Ardahan’ın yüksek kesimlerinde bugün sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Posof’u çeviren Ilgar Dağı, deniz seviyesinden 2 bin 750 metre yükseklikteki Ariyan Dağı, Türkiye ile Gürcistan sınırındaki Kafkas Dağları beyaza büründü. Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof karayolu çevresindeki dağlar karla kaplandı. Ardahan-Posof karayolunun Ilgar Dağı mevkiinde kar yağışının yanı sıra sis de etkili oldu. Karayolları yetkilileri, ulaşımda herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirtti.
Kars'ta ise kentin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Sarıkamış ilçesinde gece başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin zirvesi de beyaza büründü. Kayak antrenörü Levent Tanyeri, yaptığı açıklamada, karın bu sezon erken yağmasından mutlu olduklarını belirterek, "Önümüzdeki günlerde inşallah her taraf beyaza bürünür. Kar, kış turizminde bölgenin kazanç kapısı." dedi. Öte yandan, kentteki 3 bin 180 rakımlı Allahuekber ve 2 bin 600 rakımlı Ağbaba dağlarının zirveleri de karla kaplandı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Artvin, Muş, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 17
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Az bulutlu ve açık 25
Adana: Parçalı ve az bulutlu 32
Antalya: Az bulutlu ve açık 29
Samsun: Parçalı çok bulutlu 20
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 19
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 12
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28
HÜRRİYET
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