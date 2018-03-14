3 kişi daha davetliydi, son anda vazgeçtiler!
Mina'nın 3 arkadaşının gelmek için hazırlık yaptığı ancak gelmekten son anda vazgeçtiği öğrenildi.
Başaran Holding'in veliahdı Mina Başaran'ın, Dubai'deki bekarlığa veda partisine üç kişiyi daha davet ettiği öğrenildi. O isimler; Burcu Delibalta, Selen Somer ve Sevgi Akyol.
Burcu Delibalta'nın küçük bir uçakla yolculuk yapmamak için, diğer iki ismin ise işleri nedeniyle son anda Dubai'ye gitmekten vazgeçtikleri ortaya çıktı.
'KÜÇÜK UÇAĞA BİNMEM'
Burcu Delibalta, yakın arkadaşı Mina Başaran'ın Dubai davetini "Küçük uçak korkum var" diyerek geri çevirmiş. Kazayı öğrenen Delibalta, hastaneye kaldırıldı.
SON ANDA İŞİ ÇIKTI
İşi çıktığı için son anda seyahate katılamayan bir diğer isim ise Selen Somer. O da üzüntüden kahroldu. Davete icabet edemeyen üç isimden biri de Sevgi Akyol. Kaza haberini alan Akyol yıkıldı.
MİNA, GELİNLİĞİNİ ALMAYA DA O JETLE GİTMİŞ
14 Nisan'da Murat Gezer ile düğünü olan Başaran, iki hafta önce gelinliğini almak için, düşen jetle Paris'e gitmiş. Başaran, Zuhair Murad imzalı gelinliğini alıp gelmiş. O gelinlik, odasında asılı kaldı.
BABA ODASINA GİREMİYOR DAMAT PERİŞAN
Kazanın ardından yasa boğulan baba Hüseyin Başaran, serum ve yatıştırıcılarla ayakta durmaya çalışıyor. Kızının odasına ise giremiyor. Damat Murat Gezer ise Başaran Ailesi'nin evinde kalıyor ama kimseyle konuşmuyor.
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