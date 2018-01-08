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3 kişi Uludağ'da mahsur kaldı

3 kişi Uludağ'da mahsur kaldı.9557
  • Giriş : 08.01.2018 / 09:07:00

Bursa'nın kış turizmi cenneti Uludağ'da kısa süreli panik yaşandı.

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Büyüyen Beşik

Dün Uludağ'da yürüyüşe çıkan ve Bakacak bölgesinde mahsur kalan 5 vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Kaybolan 5 vatandaştan 2'si kendi imkanlarıyla tesislere ulaşırken 3 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Yürüyüş yaparken Bakacak bölgesinde mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı. Dün gece olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen 3 kişiye ulaşma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlatıldı.
Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yürüyüş yaparken Bakacak bölgesinde mahsur kalan 5 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştı.

Alınan bilgiye göre, oteller bölgesinden yürümeye başlayan 5 kişilik grup, Bakacak bölgesindeki bir şelaleden aşağı indikten sonra bulundukları alanda mahsur kaldı.

Gruptakilerin durumu telefonla jandarmaya bildirmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve AFAD ekipleri, bu kişileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Mahsur kalan 5 kişiden profesyonel dağcı oldukları öğrenilen 2'sinin, kendi imkanlarıyla yerleşim alanına ulaştığı bildirildi.

Islandıkları için donma tehlikesi geçiren gruptan birinin ayağının kırıldığı öğrenildi.

NTV

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