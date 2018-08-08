3 komiser FETÖ'den tutuklandı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) jandarmaya teslim edildi.
HÜRRİYET
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