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3 komiser FETÖ'den tutuklandı

3 komiser FETÖ'den tutuklandı.14171
  • Giriş : 08.08.2018 / 10:25:00

FETÖ soruşturması kapsamında Edirne'de operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliği askerleri, Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği istihbarat üzerine Yunanistan'a kaçma girişimindeki 5 kişinin askeri yasak bölgede bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonda yakalanan, FETÖ ilişkili dershanelerde askeri okullara ve polis kolejine öğrenci yönlendiren eski eğitim danışmanı Mesut K. (32), Ayşenur K (27), Nurten B (49) ile FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan Dursun D (27) ile şüphelilerin kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen Nihat O. (30) jandarmaya teslim edildi.

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