3 liderden Erdoğan'a telefon
2017 yılının ilk saatlerinde ünlü eğlence mekanı Reina'da kutlama yapan insanların uğradığı terör saldırı dünyayı sarstı.
Olay nedeniyle Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos Erdoğan'ı arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan bilgilendirmede, Erdoğan'ın, bu akşam Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos ile telefonda görüştüğü ifade edildi.
Görüşmede, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'un, İstanbul'daki terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve onun şahsında tüm Türk halkına taziyelerini ilettiği bildirildi.
Saldırıyı kınayan her üç liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin yanında olduklarını vurguladıkları kaydedildi.
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