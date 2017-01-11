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3. madde de kabul edildi

3. madde de kabul edildi.34570
  • Giriş : 11.01.2017 / 22:36:00

Meclis'te olaylı oylamanın sonucu belli oldu ve 3. madde de kabul edildi.

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Meclis'te görüşülen 3. madde 341 oy ile kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, 3. maddenin gizli oylamasına geçildi. 3. madde teklifinin oylaması sonrasında 341 oyla teklifin kabul edildiği açıklandı.

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