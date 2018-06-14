3. nükleer santral Trakya'da olacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz projesi ve 3. nükleer santral ile ilgili bilgi verdi. Albayrak, üçüncü nükleer santralin Trakya'da kurulacağını söyledi.
CNN Türk'teki programda soruları yanıtlayan Albayrak, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Nükleerde de dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız. Borla nükleer komşu olacak.
2023'te Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 3.cünün yeri aşağı yukarı belli. Büyük enerji kullanımı nedeniyle büyük ihtimalle Trakya Bölgesi olacak. Bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üretmek, hem de arz talep dengesi. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız."
NTV
DİĞER HABERLER
İşte Adil Öksüz'ün kayınbiraderi
Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Amerika Birleşik Devletleri'nde görüntülendi.
AB Bakanı'ndan Adil Öksüz açıklaması
Avrupa Birliği Bakanı'ndan Adil Öksüz ile ilgili açıklama geldi.
Çavuşoğlu'ndan Münbiç açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu bir programda gündemdeki konularla ilgili açıklamala
Almanya'dan açıklama: Somut bilgi yok
Alman hükümetinden, Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Periscope TV'ye erişim engelleniyor
Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope TV'ye erişim engelleniyor.