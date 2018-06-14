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3. nükleer santral Trakya'da olacak

3. nükleer santral Trakya'da olacak.19788
  • Giriş : 14.06.2018 / 08:09:00

Enerji Bakanı Berat Albayrak, 3. nükleer santralin yerini söyledi.

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Büyüyen Beşik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, doğalgaz projesi ve 3. nükleer santral ile ilgili bilgi verdi. Albayrak, üçüncü nükleer santralin Trakya'da kurulacağını söyledi.

CNN Türk'teki programda soruları yanıtlayan Albayrak, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Borda önümüzde süreçte organize sanayi bölgelerinin dışında önemli merkezler inşa edeceğiz. Yerini belirledik ancak şu anda açıklamıyorum. Büyük merkezle beraber sanayi ile işbirliği yapılacak. Nükleerde de dünyadaki en gelişmiş örneği alacağız. Borla nükleer komşu olacak.

2023'te Akkuyu'nun ilk etabı devreye girecek. 3.cünün yeri aşağı yukarı belli. Büyük enerji kullanımı nedeniyle büyük ihtimalle Trakya Bölgesi olacak. Bu bölgede üretim fazla yok. Hem kaynağında üretmek, hem de arz talep dengesi. 2018 yılında büyük bir ihtimalle detaylarını açıklayacağız."

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