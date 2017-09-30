3 ülke Kuzey Irak için harekete geçti
Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası bölgede ipler gerildi. IKBY'nin sınır kapılarının kontrolünü ele geçrmeyi planladığı haberinin ardından 3 ülke atağa kalktı.
Gün içerisinde Bağdat'tan yapılan açıklamalarda, Irak askeri konvoyunun IKBY kontrolündeki sınır kapıları güzergahında harekete geçeceği açıklanmıştı.
IKBY hükümetinden yapılan açıklamada ise, kendilerine sınır kapılarının teslim edilmesi konusunda bir talep gelmediği belirtilerek, sınır kapılarının kontrolünün Erbil yönetiminden Bağdat'a devredilmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilmişti.
Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki sınır kapısı sorunu, 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumundan bu yana sürüyor.
HÜRRİYET
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