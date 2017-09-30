Facebook Twitter Rss

3 ülke Kuzey Irak için harekete geçti

3 ülke Kuzey Irak için harekete geçti.12970
  • Giriş : 30.09.2017 / 11:08:00

Kürt Bölgesel Yönetimi'ne karşı Irak, Türkiye ve İran harekete geçti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Irak Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat'ın İran ve Türkiye ile koordinasyonlu bir şekilde Irak Irak Kürt Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası bölgede ipler gerildi. IKBY'nin sınır kapılarının kontrolünü ele geçrmeyi planladığı haberinin ardından 3 ülke atağa kalktı.

Gün içerisinde Bağdat'tan yapılan açıklamalarda, Irak askeri konvoyunun IKBY kontrolündeki sınır kapıları güzergahında harekete geçeceği açıklanmıştı.

IKBY hükümetinden yapılan açıklamada ise, kendilerine sınır kapılarının teslim edilmesi konusunda bir talep gelmediği belirtilerek, sınır kapılarının kontrolünün Erbil yönetiminden Bağdat'a devredilmesinin söz konusu olmayacağı ifade edilmişti.

Irak merkezi hükümeti ile IKBY arasındaki sınır kapısı sorunu, 25 Eylül'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumundan bu yana sürüyor.

HÜRRİYET

Bakan'dan flaş AK Parti çıkışı!

Dikkat! Vergi indiriminde son gün!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Milli Takım kadrosu açıklandı!

Milli Takım kadrosu açıklandı!

Futbolseverlerin merakla beklediği Milli Takım kadrosu açıklandı.

PKK'nın Suriye koluna TC vatandaşlığı

PKK'nın Suriye koluna TC vatandaşlığı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD yönetimi bölgesinden gelenlere de TC vatandaşlığı verildi.

 

Türkiye ile Irak anlaştı!

Türkiye ile Irak anlaştı!

Irak ile Türkiye arasında önemli bir anlaşma imzalandığı öğrenildi.

Tüm dünya uçuşları durdurdu!

Tüm dünya uçuşları durdurdu!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kararına tüm dünyadan tepki geldi.

 

Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

Saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda biri Suriyeli ikisi Endonezyalı 3 kişi yakalandı.

Londra'da patlama!

Londra'da patlama!

Terör saldırıları ile sarsılan İngiltere'de bir patlama meydana geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya