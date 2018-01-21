3 ülkenin büyükelçileri Dışişleri'ne çağrıldı
Afrin Zeytin Dalı Harekatı'nda son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Suriye'ye komşu ülkelerin elçileri de bilgilendirme için Dışişleri'ne çağrıldı.
Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, bugün Bakanlığa çağrılacak Suriye’ye komşu ülkeler, Katar,Kuveyt ve Suudi Arabistan büyükelçilerine ’Zeytin Dalı Operasyonu’ hakkında bilgilendirmede bulunacak.
Suriye’de terör örgütü PKK/PYD/YPG işgalindeki Afrin bölgesine kara harekatı başladı. Tanklar ve askeri araçlar Hatay sınırından Afrin bölgesine geçmeye başladı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ÖSO güçleri de Afrin topraklarına girerek içerde ilerlemeye başladı. Operasyonların başlamasının ardından sınırın Kilis tarafından top sesleri duyulmaya başlandı.
DİĞER HABERLER
Bahçeli: Allah ordumuzu muvaffak etsin
MHP lideri Devlet Bahçeli, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bahçeli, anıtı ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.