30 ilde dev operasyon
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonras başlatılan soruşturma kapsamında Konya merkezli 30 ilde düzenlenen opasyonlarda Fethullahçı Terör Örgütü'nün sözde üst düzey yöneticilerinin de buluduğu 102 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgüte finans sağlayan ve örgüt faaliyetlerine iştirak eden kişilere yönelik başlattığı soruşturma kapsamında, örgütte aktif rol oynadığı değerlendirilen kişiler tespit edildi.
Konya merkezli 30 ilde haklarında gözaltı kararı verilen 102 kişiyi yakalamak için eş zamanlı operasyon başlatıldı.
TRT
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