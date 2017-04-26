30 kamu görevlisine ByLock gözaltısı!
15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın iletişim sistem, olan ByLock'u kullandıkları iddia edilen 30 kamu görevlisinin düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı öğrenildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde, aralarında daha önce meslekten ihraç edilen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 35 kamu görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çok sayıda adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, meslekten ihraç edilen çok sayıda öğretmen ve adliye personelinin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adana Devlet Hastanesi Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
NTV
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