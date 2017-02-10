30 yıllık fıstıkçı ortada yok!
Gaziantep'te 30 yıldır fıstıkçılık işiyle uğraşan ve bu yılda 400 ton fıstığı emanet alan, çiftçilerin güvenilir fıstıkçısı olan Beşir K. emanet fıstıklarla birlikte ortadan kayboldu. Şehirdeki 200 fıstık üreticisi de Beşir K.'nın deposu önüne gelerek yardım istedi. Çiftçiler, gözyaşlarına boğuldu.
Kentteki 200 fıstık üreticisi, geçen sonbaharda topladıkları fıstıklarını her yıl olduğu gibi yine satması için tüccar Beşir K.'ya emanet etti. Ancak çiftçiler, 2 gündür Beşir K.'ya ulaşamayınca, bugün Fıstıkçılar Sitesi'ndeki işyeri önünde toplandı. İşyerinin kapalı, emanet ettikleri fıstıkların da yerinde olmadığını gören üreticiler, Beşir K.'nın ürünlerini alıp kaçtığını öne sürdü.
Tutanak tutup fıstıklarını teslim ettiklerini söyleyen çiftçiler, Beşir K.'nın 400 ton Antep fıstığı ile kaçtığını öne sürerek polise şikayetçi oldu. İşyeri önünde mağduriyetlerinin giderilmesi için bekleyişlerini sürdüren çiftçiler, gözyaşı dökerek yetkililerden yardım istedi.
'KAMYONLARLA TAŞIMIŞLAR'
Tarlalarından topladıkları fıstıkları satması için Beşir K.'ya emanet ettiklerini, ancak şimdi ulaşamadıklarını belirten çiftçiler, Beşir K.'nın kendilerini dolandırarak mağdur ettiğini öne sürdü. Çiftçilerden Ali Tanrıkulu, kendisinin de Beşir K.'ya 2 ton fıstık emanet ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Biz şu an mağdur durumdayız. Çiftçinin emanet ettiği fıstık kayıp. Şu ana kadar yetkililerin el koyduğu bir durum yok. Burada hem kamyonlarla, hem de pikaplarla taşıma yapmışlar. Herhangi plaka tespiti de yapılmamış. Organize yapılmış bir olay yüzünden 200 çiftçi mağdur durumda."
'30 YILDIR TESLİM EDİYORUZ'
Çiftçi Emine Öz de gözyaşları içinde mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, "30 yıldır aynı kişiye fıstığımızı teslim ediyoruz. Bu olaydan sonra kendisinden nefret ettik. 130 çuval fıstığımız gitti" dedi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Hürriyet
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