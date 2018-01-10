31 asker FETÖ'den gözaltına alındı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Siirt merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 31 asker gözaltına alındı.
Siirt'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
TRT
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