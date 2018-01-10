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31 asker FETÖ'den gözaltına alındı

31 asker FETÖ'den gözaltına alındı.14171
  • Giriş : 10.01.2018 / 09:15:00

FETÖ soruşturması kapsamında 20 ilde operasyonlar düzenlendi.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Siirt merkezli 20 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütle bağlantısı tespit edilen 31 asker gözaltına alındı.

Siirt'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasına yönelik dün operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Siirt merkezli 20 ilde yaptığı operasyonda, 4 binbaşı, 2 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 2 teğmen, 15 astsubay ve 7 uzman erbaş gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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