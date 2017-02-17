'312 milyar TL ile kredilerde sektörün lideriyiz'
Hüseyin Aydın “Yani bir Ziraat Bankası kadar daha büyüdük diyebiliriz. Bu büyümeyi, kredilerimizi sektörden daha hızlı artırarak gerçekleştirdik. Tüketici ve girişimci kobi kredilerindeki pazar paylarımız sırasıyla %16 ve %15 olarak gerçekleşirken toplam kredi pazar payımız hali hazırda %13,5 seviyesine ulaşmış durumda. Kredilerimiz son 5 yılda 2 kattan fazla arttı ve bilanço içindeki payı %44’den %65 seviyesine artış kaydetti” dedi.
2016 Yılının 4. Çeyreğinde Yılın İlk 3 Çeyrek Toplamı Kadar Kredi Verdik
Nakdi kredilerin 2016 yılı sonu itibariyle %25 artışla 233 milyar TL, gayrinakdi kredilerin 79 milyar TL, toplam kredi büyüklüğünün ise 312 milyar TL seviyesine ulaştığını açıklayan Aydın, nakdi, gayrinakdi ve toplam kredilerde sektör liderliğini sürdürdüklerini ifade etti.
Hüseyin Aydın “Hem ekonomik büyümedeki yavaşlama hem de finansal piyasalardaki dalgalanmalara karşın etkin kredi politika ve süreç yönetimimizin bir sonucu olarak kredi kalitemizdeki olumlu seyri sürdürmekteyiz. Takipteki kredilerden herhangi bir satış yapmamış olmamıza rağmen takipteki krediler oranı, %1,8 ile sektörün yaklaşık yarısı seviyesinde bulunmaktadır.
Aktif toplamı, krediler, mevduat, özkaynak, karlılık ve verimlilik kriterlerinin yanı sıra şube ve ATM sayısı ve yaygınlığında sektörün lider bankası özelliğimizi sürdürüyoruz.
İçinden geçmekte olduğumuz hassas dönemde davranılması gerektiği şekilde; 2016 yılının 4. çeyreğinde daha hızlı bir büyüme ile yılın ilk 3 çeyreğinin toplamı kadar bir kredi artışı sağlamış durumdayız” dedi.
Çiftçimizin Her Zaman Yanındayız
Açıklamalarında tarım sektörünün yapısal sorunlarına çözüm bulmaya, sektörün finansal hizmetlere erişimini kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Hüseyin Aydın “Tarım sektörüne kullandırdığımız krediler 2016 yılında %25 oranında artış kaydederek 42 milyar TL’ye ulaştı. Tarım bankacılığımızı, operasyonel ve bilgi işlem alt yapımızı iyileştirerek daha da geliştiriyoruz. Girişimci bankacılık anlayışımız ile kobi bankacılığımızda, ürün, hizmet ve müşteri ilişki yönetimi çerçevesinde sektörden farklılaşma çabalarımızı sürdürüyoruz. Girişimci müşterilerimize, bu alanda uzmanlaşmış olan 155 şubemiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Kobi bankacılığında; kolay ulaşılabilme, uzmanlaşma, etkinlik ve müşteri ilişki yönetim kabiliyetimizi de geliştiriyoruz. Bankamızın ürünlerinin yanı sıra Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile birlikte tasarladığımız yeni kredilerle de bu işletmelerin finansmana daha uygun koşullarla erişimini sağlıyoruz” dedi.
Konut Kredilerinde Sektörün Önde Gelen Bankasıyız
Hüseyin Aydın açıklamalarında konut ve ihtiyaç kredileri ile bireysel finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında da sektörün önde gelen bankası olduklarına değinerek; “2016 yılında konut kredilerinde %50 artış sağladık. Bu dönemde konut kredisinde sektörün gerçekleştirdiği büyümenin yarısını Ziraat Bankası yapmış bulunuyor. Bu trende devam ederek bu yılın Ocak ayında konut kredisi sektör büyümesinin yaklaşık %70’ini Ziraat Bankası gerçekleştirmiş durumdadır. 2017 yılında da girişimci ve bireysel kredilerdeki ivmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Tasarruf Eğiliminin Geliştirilmesine Önem Veriyoruz
Aydın; “Müşteri portföy yönetim kabiliyetlerimizi geliştirmek suretiyle önemli mesafeler kat ettiğimiz mevduat tabanının geliştirilmesi ve kalitesinin artırılması stratejisinin en az kredi yönetimi kadar önemli olduğu iş modelimizi uygulamayı sürdüreceğiz.
Mevduat, ana finansman kaynağımız olmaya devam edecek. Mevduat dışında özellikle yurtdışından fon temini kapsamında 2016 yılında vadesi gelen 1,1 milyar USD tutarındaki sendikasyon kredimizi yenilerken 500 milyon USD tutarında yeni bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. Ayrıca uluslararası kuruluş ve bankalardan da kaynak teminine devam ediyoruz. 2016 yılında uluslararası finans kuruluşlarından 300 milyon USD’yi aşan tutarda kaynak temin edildi. Söz konusu kaynaklar, hem büyük ölçekli proje finansmanlarında hem de finansmana ulaşımda zorluk çeken girişimci kobilerin finansman ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Bu rakamlar, hem bankacılık sektörüne hem de Bankamıza uluslararası para ve sermaye piyasalarında duyulan güvene işaret etmektedir.” dedi.
Karlılıktan Çok Verimliliğe Odaklandık
Banka olarak karlılıktan daha çok verimliliğe odaklandıklarını sözlerine ekleyen Genel Müdür Hüseyin Aydın, banka faaliyetlerinde verimliliği öncelikli bir kültür haline getirmeye çalıştıklarını, sektörün en geniş şube ve ATM ağına sahip banka olarak, bu hizmet ağının etkinliğini ve verimliliğini daha fazla artırmayı, kendi ölçeklerindeki bankalar arasında en düşük maliyet gelir rasyosuna sahip banka konumunu sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.
Hüseyin Aydın “Yurtiçi ve dışında toplam 1.814 şubeye ve 6.869 ATM’ye ulaşmış durumdayız. Etkin bir iş modeli ile şube çalışan sayılarını optimize ederek şube ve çalışan başına kredi ve mevduat büyüklüklerinin artırılması yoluyla verimlilik artışı kaydettik. Ayrıca, operasyon merkezinden gerçekleştirilen işlemlerin sayısı ve kapsamı artırılırken, ATM, internet ve mobil bankacılık işlem setleri daha da geliştirilerek bu kanallardaki müşteri sayıları artırıldı. Şubelerimizde yapılmakta olan işlemlerin şube dışı kanallara yönlendirilmesi sağlanarak şube dışı kanallardan yapılan işlem oranı %86’ya çıkarılmış bulunmaktadır. Böylece hem şubelerin hem de şube dışı kanallarının etkinliği ve müşterilere sunulan hizmetin kalitesi ve hızı artırılmıştır.
Yurtdışı Ağımızı Genişletiyoruz
Bahreyn’de yeni bir şube ile Gürcistan’da var olan iki şubemize ek olarak bir şube daha açtık. Gürcistan’da yurtdışı şube yoluyla sürdürdüğümüz bankacılık faaliyetlerimizi, iştirak bankaya dönüştürerek sürdürmek yolundaki girişimlerimizi sonuçlandırmak üzereyiz. Yeni kurulan iştirakimiz Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile Ziraat Finans Grubu olarak hem yurtdışındaki şube ve iştirak yapılanmamız hem de yurtiçindeki iştiraklerimizle bir finansal holding anlayışıyla, müşterilerimize yurtiçinde ve yurtdışında her türlü finansal hizmeti sunmak ana hedefimiz” dedi.
Ziraat Finans Grubu olarak hali hazırda 19 ülkede ve 99 noktada müşterilerine hizmet sunmayı sürdürdüklerini belirten Aydın sözlerine;
Promosyon Ödemeleri Mart Ayında Başlıyor
“Hiçbir bankanın olmadığı 400’e yakın yerleşim biriminde faaliyet gösteren, öğrenci, çiftçi, memur, serbest çalışan, emeklilerden ülkemizin en büyük şirketlerine kadar finansal çözümler üreterek herkesin bankası olan, özkaynaklarını geliştirerek istikrarlı büyümeyi ve bir bankadan daha fazlası olmayı hedefleyen Ziraat Bankası, emeklilere promosyon sürecinin çözümüne de öncülük etmiş bulunmaktadır. Yaklaşık 2 milyar TL seviyesinde olmasını hesapladığımız emeklilerimize promosyon ödemelerine Mart ayı itibariyle başlamış olacağız. Ziraat Bankası kendini geliştirmeyi ve verimlilik anlayışı ile istikrarlı olarak büyümeyi sürdürürken, ülkemizin gelişimine ve büyümesine olan katkısını artırmaya devam edecektir” diyerek son verdi.
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