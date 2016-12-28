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32 askere FETÖ gözaltısı

32 askere FETÖ gözaltısı.14818
  • Giriş : 28.12.2016 / 14:07:00
  • Güncelleme : 28.12.2016 / 14:15:15

FETÖ soruşturması kapsamında 32 askerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen askerlerin 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, birinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 26'sının Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli olduğu ortaya çıktı.

Ankara Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü subay, 30'u astsubay olmak üzere 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 5'inin Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 1'inin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 2'sinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 26'sının da Jandarma Genel Komutanlığı mensubu olduğu ifade edildi.

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