32 ilde FETÖ operasyonu
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Konya merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonlarda örgütün 'mahrem imamlık' yaptıkları iddia edilen 125 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişimi ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda örgütün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'mahrem imamlık' yaptıkları ileri sürülen 125 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Bunun üzerine bugün Konya merkezli 32 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları öğrenildi. Örgüt içerisinde yer alan ümitçinin, örgüt içerisinden faaliyet gösterirken bağlantısını koparmış kişileri tekrar örgüte kazandırmak için görevlendirilen kişi olduğu belirtildi. Şehir dışı talebe mesulünün ise, askeri lise ve harp okulu öğrencilerine okuldan mezun oluncaya kadar iki haftada bir öğrencilerin öğrenim gördükleri ile giderek askeri öğrenciye örgütsel faaliyet yaptıran ve öğrenci ile 8 yıl boyunca bire bir ilgilenen kişi olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Balıkesir'de 2 yolcu minibüsü çarpıştı!
Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan kazada 41 kişi yaralandı.
Bylock listesine 31 bin kişi girdi
EGM, FETÖ'nün iletişim sistemi ByLock'un listesine 31 bin kişinin daha girdiğini belirledi.
Altan Kardeşler tutuklu kalacak
Mehmet ve Ahmet Altan kardeşlerin ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu isimlerin tutukluluklar
Mersin'de 5 yaşındaki çocuk bıçaklandı!
Mersin'in Erdemli ilçesinde 5 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü.
Hatay'da 200 polisle uyuşturucu operasyonu
Hatay'da 200 polisle dev bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı.