33 Rus diplomat Amerika'dan ayrıldı
Rusya'nın yaptığı siber saldırılarla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlere müdahale ettiğini iddia eden Obama Rus diplomatların ülkeden ayrılması için 72 saat vermişti.
Alınan bu karar sonrası sabah saatlerinde Maryland eyaletinde hareketlilik yaşandı. Rus diplomatlar ülkelerine gönderilmek üzere yola çıktı.
Özel mülkiyet olması sebebiyle polis tarafından girişleri kısıtlanan ve basın mensuplarının en fazla 1,5 kilometre yaklaşabildikleri yerleşke, sabah saatlerinden itibaren yoğun bir trafik oluştu.
Rus diplomatlar bir konvoyla Moskova'ya dönüş uçağına binmek için Rusya'dan gönderilen uçağa hareket etti.
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