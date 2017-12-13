34 ilde polis harekete geçti!
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik 34 ilde başlatılan başarılı operasyonlarda 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli gözaltına alındı.
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