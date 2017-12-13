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34 ilde polis harekete geçti!

34 ilde polis harekete geçti!.14171
  • Giriş : 13.12.2017 / 08:36:00

FETÖ soruşturması kapsamında 34 ilde polis ekipleri harekete geçti.

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Büyüyen Beşik

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik 34 ilde başlatılan başarılı operasyonlarda 47'si muvazzaf asker 70 şüpheli gözaltına alındı.

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