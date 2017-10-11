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35 ilde FETÖ operasyonu: 19 tutuklama

35 ilde FETÖ operasyonu: 19 tutuklama.16125
  • Giriş : 11.10.2017 / 17:46:00

FETÖ soruşturma kapsamında Tekirdağ'da operasyon düzenlendi.

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Sepet Beşik

15 Temmuz'da darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Tekirdağ merkezli 35 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 92 kişiden 19'u tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ merkezli 35 ilde aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 100’ün üzerinde şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda 92 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 90 kişiden 19’u tutuklanırken, 66’sı adli kontrol 5’i ise savcılıktan serbest bırakıldı.2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken 8 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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