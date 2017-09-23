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350 bin liralık cipi beğenince babası da aldı!

350 bin liralık cipi beğenince babası da aldı!.20435
  • Giriş : 23.09.2017 / 17:06:00

Aslışah Alkoçlar'ın beğendiği 350 bin lira değerindeki cibi babası hemen almış.

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Aslışah Alkoçlar, deneme sürüşü bile yapmadan cip sahibi oldu.

Yeni cipiyle çok konuşulan Alkoçlar, bu jestle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Test sürüşü yapıp çok beğendiğim, babamın da bunun üzerine benim için satın aldığı söylendi ama test sürüşü yapmadım. Beğendim, babam da aldı. Normal bir hediye yani...”

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