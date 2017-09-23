350 bin liralık cipi beğenince babası da aldı!
Aslışah Alkoçlar, deneme sürüşü bile yapmadan cip sahibi oldu.
Yeni cipiyle çok konuşulan Alkoçlar, bu jestle ilgili soru üzerine şöyle dedi: “Test sürüşü yapıp çok beğendiğim, babamın da bunun üzerine benim için satın aldığı söylendi ama test sürüşü yapmadım. Beğendim, babam da aldı. Normal bir hediye yani...”
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