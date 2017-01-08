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350 diplomat ihraç edildi

350 diplomat ihraç edildi.13506
  • Giriş : 08.01.2017 / 16:48:00

FETÖ soruşturması kapsamında 350 diplomatın ihraç edildiği öğrenildi.

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15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 350 diplomatın ihraç edildiği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki FETÖ ihraçlarına ilişkin soruyu yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu rakam verdi.

İşte açıklamada öne çıkanlar;

16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla hâlihazırda haklarındaki tedbir devam eden Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığım mensubu 408 kişi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edilmiştir. Bu çerçevede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiştir. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla görevine iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığıma açıktan atama usulüyle personel alımı olmamıştır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararı ile iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır."

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