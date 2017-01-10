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36 ilde dev FETÖ operasyonu: 60 gözaltı

36 ilde dev FETÖ operasyonu: 60 gözaltı.14171
  • Giriş : 10.01.2017 / 16:41:00

FETÖ soruşturması kapsamında 60 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

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Kanlı darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen operasyonlarda örgütle bağlantılı isimler gözaltına alındı.

Gözaltı kararı bulunan 64'ü emniyet mensubu 80 kişiden 30'unun da gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 11 ilde 35 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Malatya’da KHK ile kapatılan Turgut Özal ve Rahime Batu Kolejlerinde daha önceden görevli olan öğretmenlere yönelik gerçekleşen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Malatya dışındaki diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de Malatya’ya getirilmesi ile 30 kişinin sorgularının yapılacağı ve sonrasında adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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