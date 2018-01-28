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36 yaşındaki Federer'den 20. Grand Slam zaferi!

36 yaşındaki Federer'den 20. Grand Slam zaferi!.22279
  • Giriş : 28.01.2018 / 16:05:00

36 yaşındaki Roger Federer, Avustralya Açık'ta tekler kariyerinin 20. Grand Slam şampiyonluğuna imza attı.

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Büyüyen Beşik

Tenisin yaşayan efsanesi Roger Federer, 20. Grand Slam zaferine ulaştı.

Avustralya Açık 2018'e son şampiyon olarak gelen Roger Federer, unvanını bu yıl da korumayı başardı. Tenisin yaşayan efsanesi, finalde karşılaştığı Marin Cilic'i 6-2, 6-7(5), 6-3, 3-6 ve 6-1'lik setlere dize getirdi.

Dev finale ilk dört oyunu kazanarak giren İsviçreli raket, mücadeleye kusursuz bir başlangıç yaptı. Açılış setinde Cilic'in yaptığı basit hatalardan iyi yararlanan Federer, yakaladığı çifte servis kırmalık avantajı koruyarak ilk seti rahat kazandı: 6-2

Karşılaşmanın ikinci setiyse karşılıklı kazanılan servis oyunlarına sahne oldu. Skor 5-4'ken Federer'in servisinde set puanını değerlendiremeyen Cilic, tie-break'e giden seti 7-6(5)'yla kazanarak karşılaşmaya denge getirdi.

Üçüncü seti Cilic'in servisini altıncı oyunda kırarak 6-3'le kazanan Ekselansları, sonraki sette de 3-1'lik skor avantajını yakaladı. Ancak bu noktada müthiş bir geri dönüşe imza atan Cilic, üst üste 5 oyun birden kazanarak finali karar setine uzattı: 6-3

Şampiyonu tayin edecek final setine ilk üç oyunu kazanarak giren Federer, Cilic'in servisini skor 4-1'ken bir kez daha kırdı ve hemen akabinde maç için servise geldi. Bu oyunu puan dahi vermeden cebine koyan İsviçreli tenisçi, böylece tekler kariyerinin 20. Grand Slam zaferine imza attı: 6-1.

Bu sonuçla Melbourne Park'ta 6. kez mutlu sona ulaşan Federer, Açık Dönem'de Novak Djokovic'le birlikte bu turnuvayı en çok kazanan isim oldu. İsviçreli efsane, ayrıca tenis tarihinde 20. Grand Slam birinciliğini elde eden dördüncü isim olarak da kayıtlara geçti.

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