370 bin Arakanlı Müslümanlar kaçtı
Uluslararası Göç Örgütü'nden açıklama geldi. 370 bin Arakanlı Müslümanlar yaşanan katliamdan Bangladeş'e kaçtı.
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Demirel'in katil zanlısı yakalandı!
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