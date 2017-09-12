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370 bin Arakanlı Müslümanlar kaçtı

370 bin Arakanlı Müslümanlar kaçtı.29513
  • Giriş : 12.09.2017 / 12:11:00

370 bin Arakanlı Müslümanlar yaşanan katliamdan Bangladeş'e kaçtı.

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Sepet Beşik

Uluslararası Göç Örgütü'nden açıklama geldi. 370 bin Arakanlı Müslümanlar yaşanan katliamdan Bangladeş'e kaçtı.

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