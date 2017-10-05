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39 hakim ve savcıya ihraç

39 hakim ve savcıya ihraç.17643
  • Giriş : 05.10.2017 / 21:45:00

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 39 savcının daha ihraç edildiğini belirtti.

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HSK, FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 savcının görevine son verdiğini duyurdu.

39 savcı, ihraç edildi. İhraç kararları, Resmi Gazete'ye de gönderildi.

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