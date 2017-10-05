39 hakim ve savcıya ihraç
HSK, FETÖ soruşturmaları kapsamında 39 savcının görevine son verdiğini duyurdu.
39 savcı, ihraç edildi. İhraç kararları, Resmi Gazete'ye de gönderildi.
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