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4 ayağı kesilmiş kedi bulundu!

4 ayağı kesilmiş kedi bulundu!.19254
  • Giriş : 20.06.2018 / 13:38:00

Bursa'da 4 ayağı kesilmiş kedi ölüsü vatandaşın tepkisini çekti.

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Büyüyen Beşik

Ayakları kesilen yavru köpeğin haberinin yankıları sürerken bir vahşet haberi de Bursa'dan geldi. Yıldırım ilçesinde 4 ayağı kesilmiş kedi ölüsü vatandaşın tepkisini çekti.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Vatan Caddesi'nde vatandaşlar, kaldırım üzerinde 4 ayağı kesilmiş yavru kedi ölüsünü fark ederek durumu polis ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Yıldırım Belediyesi Veterinerlik ekipleri, 1 aylık olduğu değerlendirilen yavru kediyi alıp, hekimliğe götürdü. Polis ekipleri, yavru kediyi eziyet çektirerek öldürenleri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Vatandaşlar, vahşete büyük tepki gösterdi.

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